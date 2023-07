Bomba d’acqua nel Legnanese: strade allagate e sottopassi chiusi, traffico in tilt anche sull’A8

Legnano (Milano) - La circolazione stradale del Legnanese nella mattinata odierna, giovedì 6 luglio, è in tilt a causa della bomba d'acqua che ha creato notevoli problemi in tutta la zona fra Legnano, Parabiago, Rescaldina, Castellanza, Canegrate e San Vittore Olona. Sottopassi chiusi, acqua ovunque, cantine allagate e strade impraticabili.

Via Ponzella a Legnano è stata chiusa chiusa al traffico. In via San Michele del Carso si sono scoperchiati i tombini. Problemi ai tombini si registrano sulle vie Berchet e Cuttica e Menotti (dove si sta già lavorando per la sistemazione). Via Gilardelli e l’incrocio con via Milano e Corridoni si sono completamente allagati. È stata chiusa anche via Berchet.

Il sottopasso del Gigante allagato fra Legnano e Castellanza

Problemi ai sottopassi sulla Saronnese (altezza supermercato Gigante) e in via Melzi per Rescaldina. A Canegrate problemi con il sottopasso di via Novara con un camion fermo e circolazione bloccata. Chiuso il sottopasso a ridosso della vecchia Antenna 3 a Castellanza. A San Vittore parchi allagati e la zona dei mulini col parcheggio del residence parco Cinque Mulini impraticabile. Sempre a San Vittore, in via Achille Grandi l'acqua è entrata nelle abitazioni.

Ripercussioni anche sull’autostrada A8, dove si procede a rilento in direzione Milano mentre in direzione Varese si è formata una lunga coda tra Rho e Castellanza. I tempi di percorrenza stimati nel tratto Castellanza-Milano sono di circa 40 minuti in direzione Sud e un’ora in direzione Nord.