Il Comune vuole acquistare l’ex scuola

Il Consiglio comunale ha detto sì alla proposta di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione dall’ente morale della Scuola professionale di disegno Istituzione Generoso Galimberti. L’ex scuola di disegno si trova all’angolo tra viale Vittorio Veneto e corso Marconi, attigua al palazzo municipale. È il primo importante passo di una operazione attesa da molto tempo dai sevesini che permetterà il recupero e la riqualificazione di un immobile che attualmente versa in condizioni di disuso in una zona centrale della città che al completamento del vicino sottopasso ferroviario diverrà ancora più strategica. Il bene sarà destinato ad attività istituzionali.

Il Tribunale di Monza ha dichiarato valida ed efficace la clausola contenuta nell’artecolo 13 del capitolato d’appalto pubblico allegato all’avviso d’asta del 4 novembre 1913 che attribuisce al Comune di Seveso il diritto di prelazione per l’acquisto dell’ immobile ("Qualora il fabbricato non fosse adibito ad utilità pubblica oppure lo scopo stesso avesse in seguito a mutarsi, rimarrà sempre salvo al Comune il diritto privilegiato di acquistare il fabbricato stesso a prezzo di estimo"). L’ultima perizia (2024) avallata dall’agenzia del Demanio ha stimato in 190mila il valore dell’immobile. Il bene è stato realizzato nel 1913 con la partecipazione dell’allora podestà del Comune di Seveso su un terreno di proprietà dell’ente morale di Generoso Galimberti. La costruzione fu realizzata per ospitare una scuola professionale di disegno. La scuola a partire dalla fine del secolo scorso ha cessato di funzionare e da lì è rimasta inutilizzata.

Son.Ron.