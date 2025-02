Commemorazione Luca Attanasio: Limbiate ricorda l’ambasciatore ucciso in Congo La tragedia nel 2021. Era impegnato in una missione per conto dell'Onu, insieme a lui morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustapha Milambo. “Luca sempre sostenuto dalla voglia di costruire un mondo migliore e da un'instancabile sete di conoscenza”