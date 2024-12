La Costituzione in nome di Luca: "Cari ragazzi, ispiratevi a lui"

Sullo schermo il suo sorriso inconfondibile, nel cuore la commozione che la sua vicenda susciterà per sempre in ogni italiano. Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in un agguato in Congo il 23 febbraio 2021, è stato protagonista della serata che Agrate dedica ai diciottenni e alla Costituzione. Consegnata a tutti la Carta in sala consiliare, nel cuore della città, "un passaggio alla vita adulta", dice il sindaco Simone Sironi. E quest’anno la cerimonia ha avuto al centro Salvatore Attanasio, il padre di Luca, che dal giorno della tragedia non ha mai smesso di girare l’Italia per raccontare chi era il figlio, ormai chiamato da tutti, ambasciatore di pace.

"Luca è uno straordinario esempio di dedizione, d’amore per il prossimo – ha sottolineato Sironi –. Ha incarnato gli ideali della Costituzione: ispiratevi a lui". La voce si incrina quando vede le ultime immagini di Attanasio fra i bambini di Casa Laura. Il progetto che la città aveva sostenuto attraverso un’associazione di Melzo, Aleimar, e che dopo quello che è successo lega ancora di più Agrate all’ambasciatore. "È un onore essere qui, accanto a voi – le parole di papà Salvatore –. Aveva un lavoro in una grossa società di consulenza, ma non era il suo ruolo. Si sentiva in gabbia. Si iscrisse a un master di politica internazionale, propedeutico al concorso in diplomazia". C’è riuscito con la tenacia, "e quel faceva lo abbiamo visto tutti".

"Questo è sempre un momento speciale per la nostra comunità – ancora Sironi ai neo maggiorenni –. C’è emozione per la vostra piena cittadinanza con diritti e doveri. Vi consegniamo il simbolo che custodisce l’essenza della nostra identità nazionale".

Una consapevolezza che prosegue nel rapporto con Luca, "interprete eccezionale di questi valori".