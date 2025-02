In ricordo di Attanasio. Concorso “Solidarietà” ecco le foto vincitrici

Alla vigilia del quarto anniversario della morte di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, originario di Limbiate, sono state valutate le opere del concorso fotografico “Solidarietà” che entreranno a far parte della mostra che verrà allestita in Villa Mella. Si tratta di una delle diverse iniziative organizzate da Rete Limbiate con Acli Limbiate e in collaborazione con il Comune e il patrocinio di Provincia e Regione. La mostra fotografica del concorso, per il quale sono arrivate a Limbiate 102 opere da tutta Italia, sarà inaugurata il 22 febbraio, anniversario esatto dell’agguato mortale a Goma in cui persero la vita l’ambasciatore Attanasio, il carabinieri Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Il concorso ha lo scopo di promuovere una riflessione sulla solidarietà, valore pregnante nella vita di Luca Attanasio così come sottolineato nel discorso tenuto nell’ottobre 2020 durante il ritiro del premio internazionale Nassiriya per la pace. La giuria, composta da Fabrizio Delmati, Marco Giberti, Mauro Parmesani, Elisabetta Rigamonti, ha selezionato i vincitori e le fotografie esposte tra le 102 pervenute da diverse parti d’Italia. La mostra sarà aperta dal 22 febbraio al 2 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sempre sabato 22 febbraio alle 15 al Cimitero maggiore di Limbiate ci sarà la commemorazione dell’ambasciatore Attanasio.

Ma il primo appuntamento è in calendario domani alle 20.45 con “In piedi costruttori di pace” al cinema Astra di Como, mentre il 26 febbraio alle 20.45 c’è “Il coraggio della pace” al Centro Civico di Limito di Pioltello, mentre il primo marzo alle 10.30 spazio all’intitolazione a Luca Attanasio della palazzina della polizia municipale di Seregno.

Ga.Bass.