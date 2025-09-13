Lo sport che unisce: "Forza biancorossi!". Ed è già comunità

La scuola comincia al grido di “Forza Monza“. Così il vicesindaco Egidio Longoni ha stimolato i bambini della scuola Citterio a stare vicino alla squadra cittadina in questa fase delicato, dopo la rerocessione in serie B. Ieri AC Monza ha donato a tutti i 1.140 bambini che iniziano la prima classe della scuola primaria l’astuccio biancorosso completo di materiale didattico e di cancelleria, insieme a un messaggio di benvenuto.

Il momento è stato ancora più speciale per 39 alunni delle due prime classi della scuola Citterio, che hanno ricevuto l’astuccio dal sindaco Paolo Pilotto, ma soprattutto dal centrocampista biancorosso Kevin Zeroli, che si è prestato a firmare le tante magliette del Monza indossate dai piccoli, così come scarpe, braccia e supporti di ogni tipo. AC Monza ha ripetuto l’iniziativa per il settimo anno consecutivo, creando una tradizione cittadina. Ad accompagnare l’evento, i ragazzi della scuola media Bellani a indirizzo musicale. Nei giorni scorsi il club biancorosso ha concluso la consegna degli astucci in tutti i 31 plessi statali e paritari della città, per un totale di 61 classi coinvolte.

L’iniziativa testimonia la stretta collaborazione tra la società e il Comune di Monza, che si traduce in percorsi educativi dedicati al mondo della scuola, per valorizzare il calcio come strumento formativo e di appartenenza alla comunità cittadina, anche in scuole come la Citterio dove i bambini che arrivano da lontano superano il 60 per cento. "Dando continuità a quest’iniziativa – ha affermato il sindaco Paolo Pilotto – l’amministrazione e AC Monza riconfermano la propria attenzione per i più piccoli e per i loro bisogni educativi, permettendo loro di entrare in contatto, fin dai primi passi a scuola, con i valori più autentici dello sport e dello spirito di squadra".

L’amministratore delegato di AC Monza, Adriano Galliani, ha dichiarato: "Quest’anno superiamo la quota di 8.000 astucci consegnati in sette anni a oltre 360 classi di prima elementare, in tutte le scuole pubbliche e private della città. I bambini che hanno ricevuto i primi astucci nel 2019 sono ormai in seconda media: numeri importanti, che ci rendono orgogliosi. Questo progetto, unico nel suo genere, era molto amato dal presidente Berlusconi. A nome di tutto il club ringrazio il Comune per il costante supporto operativo e il personale scolastico per l’accoglienza calorosa".

C.B.