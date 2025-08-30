La “Scuola calcio gentile“. Via alla nuova stagione

Primo open day il 6 settembre alle 15 a Inzago, al campo di via dell’Edera, piccoli calciatori all’appello, sport, divertimento, ma soprattutto solidarietà, rispetto, voglia di stare insieme e inclusione le parole d’ordine: nuova stagione al via, la terza, per l’associazione sportiva Accademia Martesana Frequenze in Campo e per la “Scuola calcio gentile“.

Il progetto è "a cura" di genitori e appassionati di calcio, il team ha già partecipato al campionato Csi e a calendari di amichevoli in collaborazione con altre realtà e squadre. Ma è un progetto “speciale“: quello di una scuola calcio giovanile "moderna e senza stress. Che non guardi l’orologio. Che permetta a tutti di giocare. Che non guardi soltanto al risultato. Che rigetti l’agonismo spietato". "Questo - spiega Irene Chillemi, mamma e fondatrice del gruppo - è stato il nostro obiettivo sin dal principio, quando, dopo la pandemia, abbiamo iniziato a pensare al progetto. Siamo in alcuni casi genitori che avevano avuto esperienze precedenti. Volevamo qualche cosa di diverso, un progetto di aggregazione, coinvolgimento e integrazione".

I piccoli atleti hanno fra i 5-6 e i 16 anni, "un’età particolare, importante", gli allenatori sono tutti qualificati, il terreno d’allenamento quello del campo dell’oratorio al Villaggio residenziale inzaghese, dove ci si ritroverà il 6 alle 15, con la speranza di tanti volti nuovi. Il progetto, nero su bianco: "Propone e sviluppa un’idea di scuola calcio gentile. Che vada a supportare anche bambini e ragazzi che si trovano in difficoltà di vario genere, che siano a rischio di esclusione sociale e scolastica o che vivano un momento di disagio". "Sappiamo quali e quante problematiche tanti bambini o ragazzi vivano - così ancora Chillemi - Noi abbiamo scelto, e ci crediamo, un progetto sportivo per tutti. Tutti i ragazzini vengono convocati e giocano: non accade in tutte le formazioni giovanili. Accogliamo tutti. In molti casi abbiamo accolto anche ragazzini che, per diverse problematiche, erano stati o sarebbero stati rifiutati altrove. Bravo, non bravo, qui non interessa. Interessano altri valori, di cui la scuola è promotrice: solidarietà, aiuto reciproco, voglia di stare insieme. Siamo controcorrente. In ogni senso: anche la quota di iscrizione annuale è irrisoria". Ancora la nota di presentazione: "Noi vogliamo giocare con, non contro". Le attività sportive si svolgeranno nel periodo scolastico, le iscrizioni (mail: accademia.asd@proton.me) sono aperte. L’invito è rivolto in particolare ai bambini dall’età prescolare, fino alla fine del ciclo elementare. Nel settore pre agonistico sono compresi anche i primi due anni delle medie. Il settore "agonistico" di addestramento include invece ragazzi dalla terza media in poi fino alla quinta superiore.