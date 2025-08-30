Violenze

30 ago 2025
MONICA VALERIA AUTUNNO
Cronaca
La “Scuola calcio gentile“. Via alla nuova stagione

Sono aperte le iscrizioni per l’Accademia Martesana Frequenze in Campo. Progetto sportivo inclusivo ed educativo: "No all’agonismo spietato".

La squadra dell’Accademia Martesana Frequenze in Campo di Inzago dopo un torneo della scorsa stagione

Primo open day il 6 settembre alle 15 a Inzago, al campo di via dell’Edera, piccoli calciatori all’appello, sport, divertimento, ma soprattutto solidarietà, rispetto, voglia di stare insieme e inclusione le parole d’ordine: nuova stagione al via, la terza, per l’associazione sportiva Accademia Martesana Frequenze in Campo e per la “Scuola calcio gentile“.

Il progetto è "a cura" di genitori e appassionati di calcio, il team ha già partecipato al campionato Csi e a calendari di amichevoli in collaborazione con altre realtà e squadre. Ma è un progetto “speciale“: quello di una scuola calcio giovanile "moderna e senza stress. Che non guardi l’orologio. Che permetta a tutti di giocare. Che non guardi soltanto al risultato. Che rigetti l’agonismo spietato". "Questo - spiega Irene Chillemi, mamma e fondatrice del gruppo - è stato il nostro obiettivo sin dal principio, quando, dopo la pandemia, abbiamo iniziato a pensare al progetto. Siamo in alcuni casi genitori che avevano avuto esperienze precedenti. Volevamo qualche cosa di diverso, un progetto di aggregazione, coinvolgimento e integrazione".

I piccoli atleti hanno fra i 5-6 e i 16 anni, "un’età particolare, importante", gli allenatori sono tutti qualificati, il terreno d’allenamento quello del campo dell’oratorio al Villaggio residenziale inzaghese, dove ci si ritroverà il 6 alle 15, con la speranza di tanti volti nuovi. Il progetto, nero su bianco: "Propone e sviluppa un’idea di scuola calcio gentile. Che vada a supportare anche bambini e ragazzi che si trovano in difficoltà di vario genere, che siano a rischio di esclusione sociale e scolastica o che vivano un momento di disagio". "Sappiamo quali e quante problematiche tanti bambini o ragazzi vivano - così ancora Chillemi - Noi abbiamo scelto, e ci crediamo, un progetto sportivo per tutti. Tutti i ragazzini vengono convocati e giocano: non accade in tutte le formazioni giovanili. Accogliamo tutti. In molti casi abbiamo accolto anche ragazzini che, per diverse problematiche, erano stati o sarebbero stati rifiutati altrove. Bravo, non bravo, qui non interessa. Interessano altri valori, di cui la scuola è promotrice: solidarietà, aiuto reciproco, voglia di stare insieme. Siamo controcorrente. In ogni senso: anche la quota di iscrizione annuale è irrisoria". Ancora la nota di presentazione: "Noi vogliamo giocare con, non contro". Le attività sportive si svolgeranno nel periodo scolastico, le iscrizioni (mail: accademia.asd@proton.me) sono aperte. L’invito è rivolto in particolare ai bambini dall’età prescolare, fino alla fine del ciclo elementare. Nel settore pre agonistico sono compresi anche i primi due anni delle medie. Il settore "agonistico" di addestramento include invece ragazzi dalla terza media in poi fino alla quinta superiore.

