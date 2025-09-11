Grandi e piccini in gioco, torna la grande Festa dello Sport

Torna la Festa dello Sport. Ritrovo in centro sabato 13 dalle 16.30, regia del Comune e del Tavolo dello Sport che riunisce le società cittadine che hanno aderito al patto fondativo e si sono iscritte al Registro delle associazioni. Aderiscono 13 gruppi sportivi: Athetic Club, Cai Cosov, Gerbi, Gruppo Pescatori, GPV, Judo Club, New Sinergy, NG Dance, Passi d’Autore, Real Villasanta, Robur et Virtus, Team 86, Tennis Club. La festa si snoderà tra le vie Mazzini, Confalonieri (con piazza Monsignor Gervasoni), Garibaldi (con piazza Martiri della Libertà) e Veneto. Sarà l’occasione per le associazioni per presentare le loro proposte mentre il pubblico avrà l’opportunità di mettersi alla prova. I piccoli che raccoglieranno i timbri-prova di tutte le società avranno un gelato in regalo. La manifestazione è anche spettacolo, con le esibizioni dei giovani atleti nelle diverse discipline che compongono il ventaglio della proposta villasantese. Il programma prevede l’esibizione di New sinergy club (ore 16.45, karate), di Ng Dance (ore 17.15, danza), di Judo Brianza (ore 17.45, judo), di Tennis club Villasanta (ore 18.15, tennis), di Robur et Virtus (ore 18.45, ginnastica artistica), di Passi d’Autore (ore 19.15, danza). Alle 18, Memorial Lauro-Carzaniga con Team 86 al Palazzetto dello sport.

Dalle 19.30 in programma concerti e tre punti ristoro per la cena: quelli del Bar Verdi (via Mazzini) e di Edo’o Bistrot (via Confalonieri) e quello di Raven Pork, in piazza Martiri della Libertà. "Si apre l’anno sportivo. Per me è il momento migliore per rivolgere un buon lavoro a tutti gli atleti, i dirigenti e i volontari - così Lorenzo Galli, sindaco con delega allo Sport - Ai giovani che non hanno ancora scelto, auguro di trovare nella ricca offerta villasantese lo sport che più li entusiasma, convinto da sempre che lo sport possa fare importanti regali: valori, crescita, relazioni positive e gran divertimento". Davide Tagliabue, presidente del Tavolo dello Sport, invita tutti i cittadini "a partecipare e soprattutto a praticare lo sport che è fonte di benessere fisico ma anche di insegnamenti di vita, come la capacità di relazionarsi con gli altri con positività e rispetto".

Cristina Bertolini