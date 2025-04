Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori

Laboratori con illustratori, faccia a faccia con gli autori, un ciclo di incontri sulla poesia, appuntamenti dedicati ai libri inclusivi. E ancora mostre, attività creative e spettacoli teatrali. Un intero mese di eventi e iniziative pensati per gli amanti dei libri e della lettura, di tutte le età. Prenderà il via nei prossimi giorni a Lissone il nuovo cartellone della rassegna “Maggio dei Libri“, lorganizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quest’anno avrà per tema “Intelle(g)go“, ossia "un invito a riconoscere la lettura come palestra mentale, strumento per sviluppare senso critico, intelligenza e consapevolezza". Tutte le proposte si svolgeranno alla biblioteca civica di piazza IV Novembre. Si comincerà sabato 3 con le letture e il laboratorio creativo per bambini “Su e giù per le montagne“, che dalle 15 vedrà protagonista l’illustratrice Irene Penazzi. Lunedì 5 toccherà allo scrittore Lorenzo Zumbo, che in sala polifunzionale parlerà del suo libro “L’isola tascabile“, facendo riflettere sulla scrittura come mezzo per raccontare sé stessi e il mondo. Sabato 10 Umberto Galli presenterà il libro in Caa, ossia in comunicazione aumentativa alternativa, “Balenga“, testo per ragazzi che fa riflettere sulle questioni ambientali, realizzato all’insegna dell’inclusività e della lettura accessibile a tutti. Mercoledì 14, 21 e 28 un ciclo di 3 incontri dedicati alla poesia, guidati da Emanuela Vezzoli. Venerdì 23 spazio alla creatività degli studenti lissonesi con l’inaugurazione della mostra sulle copertine di libri ideate dai ragazzi delle classi quarte dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, mentre sabato 24 per i più piccoli ci sarà lo spettacolo sensoriale “Fiume di voce“ con gli attori della compagnia delleAli Teatro. Sabato 31, infine, aprirà i battenti un’altra mostra di copertine, create stavolta dagli alunni delle classi seconde delle medie cittadine nell’ambito del percorso “We Share Books“: giochi, letture e altre attività coinvolgenti curate dalla Cooperativa La Pulce. "Il Maggio dei Libri rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la nostra città - racconta l’assessora alla cultura Carolina Minotti -. Ogni evento è stato pensato per avvicinare alla lettura persone di ogni età e sensibilità, con una proposta culturale ricca e capace di parlare a tutti. Il tema di quest’anno sintetizza lo spirito con cui è stato costruito il calendario: leggere significa infatti capire, sentire, agire".