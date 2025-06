Lissone, i ragazzi del Meroni campioni di sostenibilità

I ragazzi del Meroni di Lissone fanno scuola in Italia sulla sostenibilità. Lo fanno con un murale, da loro progettato, che adesso alcuni street artist professionisti realizzeranno su cabine elettriche presenti in tutto lo Stivale. Gli studenti lissonesi hanno vinto il contest creativo nazionale del progetto didattico E-Mobility@School, promosso dalla società Ewiva, la joint venture creata da Enel X e Gruppo Volkswagen per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia, in collaborazione col Ministero dell’Ambiente. I giovani brianzoli hanno battuto la concorrenza di diversi altri istituti superiori di tutt’Italia. F.L.