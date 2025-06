Le Scarpette Rosa di Wilma Fossati. Il grande balletto in scena ad Arcore

Il loro nome, da oltre mezzo secolo, significa danza di alto livello. Per chi ama il balletto classico e moderno sono istituzione, guidate fin dalle origini da una ballerina, insegnante e coreografa che ha calcato palchi prestigiosi come l’Arena di Verona e il teatro Donizetti di Bergamo, approdando anche in tv al fianco di Loretta Goggi e Heather Parisi nella trasmissione Rai “Fantastico”. Sono le Scarpette Rosa di Wilma Fossati, che oggi daranno l’ennesima dimostrazione della loro classe ed eleganza con lo spettacolo che porteranno in scena alle 20.45 al Teatro Nuovo di Arcore sotto il titolo “Le custodi del Tempo”. L’evento concluderà il 54esimo anno di attività della scuola e del corpo di ballo Wilma Fossati e le Scarpette Rosa, realtà nata a Lissone nel 1971 e da sempre considerata una delle più professionali per chi vuole intraprendere l’esperienza della danza. A esibirsi saranno ballerine di diverse età, dalle bambine alle ragazze: interpreteranno per prima cosa un brano tratto da “Giselle” di Adolphe-Charles Adam. Wilma Fossati creò questo balletto nel ‘71 e da allora è diventato il biglietto da visita, la presentazione delle Scarpette Rosa. Poi toccherà al nuovo spettacolo originale “Le custodi del Tempo”, che avrà per protagoniste 7 allieve del corso avanzato, ossia Carola Bono, Ariel Mattarella, Beatrice Sala, Sofia Spoladore, Lucia Varillas, Dianora Varisco e Beatrice Carol Villa.

Cuore e anima delle Scarpette Rosa è la fondatrice Wilma Fossati. Insegnante e coreografa, ha dato vita a questa realtà 54 anni fa: la sede della scuola da allora è sempre la stessa, in via Matteotti a Lissone. Un’avventura nata quasi per gioco, quando Fossati, 16enne, stava entrando nel mondo dei professionisti della danza: un paio di bambine le chiesero di fare qualche lezione con lei, e lei cominciò a insegnare, nella cameretta di casa. L’anno dopo le bimbe erano diventate 5 e così nel ‘71 decise di aprire la scuola. Sulla Rai Wilma Fossati ha portato anche le sue Scarpette Rosa, per 5 anni di fila, in onda nel programma “Solletico”.

Fabio Luongo