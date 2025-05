Tributo a Carla Fracci, al Teatro alla Scala una serata piena di talenti per un’artista divina

Appuntamento imperdibile per la danza internazionale. Il Teatro alla Scala domani alle 20 con Gala Fracci omaggia la ballerina milanese diventata leggenda nel mondo.

Il grande repertorio sarà celebrato con La Bella addormentata di Petipa, protagonista Marianela Nuñez nell’Adagio della rosa dal primo atto; con Don Chisciotte di Nureyev nel grand pas de deux dal terzo atto con Alice Mariani e Nicola Del Freo, damigella d’onore Maria Celeste Losa e le artiste del corpo di ballo; e con il lirico passo a due dal secondo atto di Giselle interpretato da Martina Arduino e Marco Agostino, ricordo della straordinaria, ultima presenza scaligera di Carla Fracci e delle masterclass; chiude la prima parte la Vedova allegra di Ronald Hynd, ospite delle sale ballo della Scala per seguire le prove dei solisti e del corpo di ballo, nel passo a due di nuovo Marianela Nuñez e Reece Clarke nei ruoli di Hanna Glawari e Danilo; ad aprire la seconda sarà John Cranko, maestro del ’900, con i suoi capolavori fra Onegin con Nicoletta Manni, étoile e Reece Clarke. Il legame di Cranko con Fracci significa anche Romeo e Giulietta, creato per lei giovanissima danzatrice nel 1958. Il passo a due del balcone vedrà per la prima volta il Romeo di Claudio Coviello con Romina Contreras. Dal balletto La strada di Pistoni il passo a due, ripreso dal nipote Guido Pistoni, con Antonella Albano e Christian Fagetti.

Al “ballo grande” della tradizione italiana è affidata la chiusura del programma: Excelsior, trionfo della Luce e della Civiltà sull’Oscurantismo con Nicoletta Manni Timofej Andrijashenko Solisti e Corpo di Ballo della Scala Allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia.

Per il Gala Tracci sarà inaugurata in piazza Scala alle 19 una nuova installazione - nata dalla collaborazione tra Fondazione Teatro alla Scala e Fondazione Banco dell’energia - costituita nel 2016 da A2A, fondatore sostenitore del Teatro. “Art Is” è opera collettiva che coinvolge artisti contemporanei dal mondo, il progetto è firmato Angelo Bonello. In una cornice barocca, una composizione visiva composta da centinaia di video-interviste, in cui ogni artista svela la sua idea di arte. L’installazione di 7 metri per 6 metri ed è composta di un centinaio di video interviste: sarà visibile fino al 25 maggio.