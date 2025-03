La vasca interrata. Roncello si difende dalla furia del clima. Pronti 3,8 milioni

Un’altra infrastruttura nel Vimercatese contro la furia del clima che cambia e che ha già fatto tanti danni anche da queste parti. Questa volta BrianzAcque interverrà a Roncello, il piccolo borgo entrerà così nella rete di salvataggio messa a punto tassello dopo tassello dal gestore del ciclo idrico in questi anni sul territorio. Insieme al Comune l’azienda costruirà una vasca volano in via Locatelli da 3,8 milioni euro, completamente interrata. Avrà una capacità di 1.500 metri cubi e regolerà il flusso delle acque piovane in caso di maltempo. L’obiettivo è quello di alleviare la pressione sulla rete fognaria, prevenendo situazioni critiche in zone che sono finite a mollo tante volte. Sono previsti anche una serie di impianti complementari: dal pompaggio per lo svuotamento alla fine delle precipitazioni al lavaggio automatico per la pulizia del fondo, alla deodorizzazione per il trattamento dell’aria.

Nessun aspetto è stato trascurato. Il progetto include interventi a corollario fra i quali il rifacimento di parte delle condotte di scarico e la creazione di una nuova rete di drenaggio per il parcheggio. A conclusione, per il ripristino finale dell’area, si provvederà a creare una nuova pavimentazione e verrà sistemata la parte verde. "Grazie a questo intervento Roncello potrà contare su un’opera moderna ed efficiente in grado di mitigare il rischio idraulico e migliorare la qualità della vita dei cittadini – spiega Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque -. La vasca volano è un passo concreto per garantire una fognatura più sicura ed efficiente, riducendo i disagi legati alle forti precipitazioni". "Un’infrastruttura tanto attesa e assolutamente necessaria – aggiunge il sindaco Cristian Pulici -. Ci permetterà di risolvere il problema cronico degli allagamenti e di proteggerci soprattutto dalle temibili ‘bombe d’acqua’. Eventi improvvisi e violenti che spesso lasciano conseguenze gravi. Grazie alla collaborazione continua con il gestore avremo un’altra importante leva su cui agire nella prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio". I lavori cominceranno a settembre e dureranno poco meno di due anni, la conclusione è fissata nell’estate 2027. Durante il cantiere, "saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi per i residenti".