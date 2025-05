Club Tennis Ceriano: Quarto Successo Consecutivo per la Promozione in Serie B1

Continua a gonfie vele la marcia del Club Tennis Ceriano verso la promozione in serie B1. Nella quinta giornata è arrivato infatti il quarto successo di fila per 5-1 sui campi del Tennis Club Guidizzolo. Nei singolari, Matej Vocel ha confermato il proprio stato di grazia battendo in due set (6-3, 6-1) Andrea Dall’Asta, e sempre in due parziali è arrivato anche il successo di Alessio Zanotti (7-6, 6-1) su Daniele Pasin. Di Tobia Baragiola Mordini il punto del provvisorio 3-1, grazie al successo per 7-6, 1-6, 6-4 contro Alessandro Coppini. Le rodatissime coppie di Ceriano hanno poi chiuso i conti nei match di doppio, con Zanotti/Rossi e Vocel/Baragiola capaci di lasciare le briciole agli avversari. "Nonostante le insidie di una superficie a noi non molto congeniale come la terra battuta outdoor – ha dichiarato capitan Ferrarini – i ragazzi hanno sfoderato un’altra prestazione positiva. Il match fondamentale è stato il singolare vinto da Baragiola, che ha indirizzato l’incontro". Con questi tre punti, Ceriano mantiene la testa della classifica davanti al Villa Carpena di Forlì che insegue a tre lunghezze, poi Partschins, Trento e Cantù. Domenica la formazione di Ceriano osserverà il turno di riposo, sette giorni più tardi l’ultima decisiva giornata contro il Ct Cantù sui campi di casa della Robur Saronno.

"La classifica è corta - ha concluso Ferrarini -, ogni partita vinta conta tantissimo. Adesso ci attende il turno di riposo, poi daremo tutto nell’ultima sfida contro Cantù per provare a mantenere la vetta della classifica, che vale la promozione diretta".