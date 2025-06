Villa Carpena in Serie B1, Club Tennis Ceriano ai playoff per la promozione

Stessi punti in classifica, ma a fare la differenza per la promozione diretta in serie B1 è il numero di incontri vinti nell’arco dell’intero campionato, un dato che premia sul filo del rasoio (28 a 27) il Villa Carpena di Forlì che quindi strappa in extremis il lasciapassare per la categoria superiore. Il sogno promozione del Club Tennis Ceriano invece passerà dai playoff. È questo il verdetto emesso dall’ultima giornata del campionato nazionale di serie B2, nonostante la vittoria casalinga per 6-0 sul Circolo Tennis Cantù.

Contemporaneamente, infatti, il Villa Carpena di Forlì si è imposto per 5-1 sui campi del Ct Trento, garantendosi la vetta della classifica del girone 3 e la promozione automatica. Per il Circolo Tennis Ceriano c’è dunque un pizzico di rammarico, ma il raggiungimento dell’obiettivo è ancora possibile attraverso gli spareggi. Una domenica di riposo e poi si riparte il 22 con la gara di andata e sette giorni più tardi con il ritorno: i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini affronteranno un’altra seconda classificata (si attende il sorteggio), con in palio la promozione.

Tornando al derby brianzolo contro Cantù, Ceriano ha dominato cinque match su sei, chiusi in due set. L’unica partita più lottata è stata quella vinta da Mattia Rossi in rimonta su Boris Sarritzu: dopo aver perso il primo parziale al tie break per 8 punti a 6, il portacolori di Ceriano ha reagito imponendosi per 6-4 7-6.

"Anche nell’ultima giornata – ha detto capitan Ferrarini – i ragazzi sono stati fantastici, con delle prestazioni di alto livello. I primi due singolari ci hanno dato la carica per chiudere 6-0. Avevamo bisogno di vincere più incontri possibili per sopravanzare Villa Carpena in classifica e abbiamo fatto la nostra parte. Purtroppo, però, i romagnoli sono stati bravi a espugnare Trento per 5-1 e difendere il primo posto. A noi pesa la sconfitta in trasferta a Trento nella prima giornata, ma sono fiducioso in vista dei playoff. Daremo tutto per salire in B1".