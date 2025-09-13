A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
MonzaBrianza

CronacaLa sagra di San Fermo. Quattro secoli di storia
13 set 2025
GIULIANO MARIA GALIMBERTI
Cronaca
La sagra di San Fermo. Quattro secoli di storia

Nei secoli dei secoli. La sagra di San Fermo è uno degli appuntamenti che rendono grande la cittadina di Albiate e che contribuiscono a diffonderne il nome ben oltre i confini della Brianza.

Si tiene sempre il 9 agosto, quando il calendario ricorda la figura di San Fermo Martire. Così è accaduto tantissime volte: un mese fa è stata celebrata l’edizione numero 416. Un dato che testimonia quando la comunità cittadina sia devota al suo patrono e legata alle tradizioni.

Alla sagra di San Fermo protagonista è la semplicità. Quella del mondo contadino, fatta di lavoro nei campi e di allevamento del bestiame. Non a caso nella splendida cornice di Villa Campello durante i giorni della festa patronale il richiamo è esercitato dalle attività di una volta.

Nel 2025 gli organizzatori hanno proposto laboratori sensoriali e creativi dedicati all’orto, la semina. Mostre tematiche dedicate agli orti e alla storia locale.

Se l’ultima edizione è stata caratterizzata da polemiche per le valutazioni fatte dall’amministrazione comunale sull’opportunità di riproporre la rassegna zootecnica, non ci sono dubbi sull’importanza della sagra.

Non è soltanto un evento che richiama migliaia di persona da ogni dove: è un momento di coesione sociale, valorizzazione delle radici contadine e partecipazione attiva.

G.G.

