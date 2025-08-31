Tre sagre nel Cremasco salutano don Lorenzo dalle valigie pronte

Tre sagre una dopo l’altra, tutte per l’unità pastorale di Giovanni Paolo II che raggruppa le parrocchie di Vergonzana, Castelnuovo e San Bernardino. Tre sagre per l’addio a don Lorenzo, che dopo nove anni lascia per Pieranica.

Il momento clou della prima sagra a Vergonzana è oggi alle 17.30 con la Messa in onore di San Rocco seguita dalla processione con la statua del Santo. Aperitivo in piazza e grande tombolata chiudono i festeggiamenti. Sarà poi la volta della Sagra di Castelnuovo con il gruppo di lettura “Il caffè delle parole“, domani alle 21 al bar dell’oratorio. Sabato 6 serata Rock al Top dalle 21.15. Per domenica 7 dalle 16 giochi, avventure e pattinaggio con i Roller Power. Quindi Serata Country.

Tutto pronto anche per la Sagra di San Bernardino (nella foto) dal 9 al 15 settembre. Appuntamento speciale venerdì 12: tutti a ballare con le canzoni degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 di AngelitoSarAle. Domenica 14 alle 17 sarà la volta del Teatroallosso con Animazione Stupenda Circusnavigando. Alle 21 Tombolata e di giorno offelle.