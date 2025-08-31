Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cultura e Spettacoli
31 ago 2025

PIER GIORGIO RUGGERI
31 ago 2025
PIER GIORGIO RUGGERI
Cultura e Spettacoli
Tre sagre nel Cremasco salutano don Lorenzo dalle valigie pronte

Tre sagre una dopo l’altra, tutte per l’unità pastorale di Giovanni Paolo II che raggruppa le parrocchie di Vergonzana, Castelnuovo e San Bernardino. Tre sagre per l’addio a don Lorenzo, che dopo nove anni lascia per Pieranica.

Il momento clou della prima sagra a Vergonzana è oggi alle 17.30 con la Messa in onore di San Rocco seguita dalla processione con la statua del Santo. Aperitivo in piazza e grande tombolata chiudono i festeggiamenti. Sarà poi la volta della Sagra di Castelnuovo con il gruppo di lettura “Il caffè delle parole“, domani alle 21 al bar dell’oratorio. Sabato 6 serata Rock al Top dalle 21.15. Per domenica 7 dalle 16 giochi, avventure e pattinaggio con i Roller Power. Quindi Serata Country.

Tutto pronto anche per la Sagra di San Bernardino (nella foto) dal 9 al 15 settembre. Appuntamento speciale venerdì 12: tutti a ballare con le canzoni degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 di AngelitoSarAle. Domenica 14 alle 17 sarà la volta del Teatroallosso con Animazione Stupenda Circusnavigando. Alle 21 Tombolata e di giorno offelle.

