La passerella dei vip. Da Gordon Ramsay a Clara e Balotelli

La domenica della gara è tradizionalmente anche il giorno della sfilata di vip nel corridoio del paddock: cantanti e influencer a farla da padrone, con politici e imprenditori ormai costretti alla seconda fila per l’appetibilità di selfie e strette di mano del pubblico. Tra le prime a sfilare questa mattina Sherrett Dahlstrom, modella e attrice svedese protagonista di Xanadu e Nathan Mitchell, attore di The Boys, Ginny & Georgia e Supernatural. Poi Lauren Jaine, modella inglese recente protagonista del gossip con il fidanzato, il ballerino ucraino Nikita Kuzmin. Man mano che si avvicinava l’ora della gara, s’infoltiva la vasca dedicata ai passaggi tra le hospitality delle scuderie, un po’ per curiosare e un po’ per essere notati. C’era l’influencer Mattia Stanga, c’erano gli chef Gordon Ramsay e Alessandro Borghese. A passeggio anche Elettra Lamborghini, Rose Villain, Lazza, Clara Soccino e Alfa, già rivelazioni di Sanremo e oggi tra i cantanti più “streammati“ dai giovani. Con loro anche Rovazzi e Slash dei The Kolors. Poi ancora gli ex calciatori Mario Balotelli, Alessandro Matri e Antonio Candreva, oltre all’attuale capitano del Monza, Matteo Pessina con parte dei compagni di squadra. Davanti al Building Ferrari si è intrattenuto a lungo Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay e seguitissimo con il suo format YouTube “Bsmt“. Intercettati nel corridoio più ambito della Formula 1 anche la conduttrice TV ed ex modella Elisabetta Gregoraci, la leggenda vivente delle moto, Giacomo Agostini, l’ex cestista azzurro Andrea Bargnani e Nicola Brienza, attuale coach della Pallacanestro Cantù, neopromossa in Serie A.

Sul fronte istituzionale, presente il vicepremier Matteo Salvini, in abiti informali e cappellino Ferrari, che rivendica la battaglia per salvare il Gp di Monza, ricordando l’impegno del compianto governatore della Lombardia Roberto Maroni. Ad accompagnarlo nella vista c’è il presidente eletto di Aci Italia, Geronimo La Russa, che assumerà la carica operativa tra qualche settimana. Arriva anche il ministro allo Sport, Andrea Abodi, che coglie l’occasione per sottolineare la straordinaria giornata di sport con l’Italia protagonista e porta decisamente bene alle ragazze dell’Italvolley che qualche ora più tardi si sono laureate Campionesse del Mondo. In visita “di controllo“ sui gioielli di famiglia anche John Elkann (Ferrari) e Marco Tronchetti Provera, con Pirelli che proprio a Monza ha tagliato il traguardo (primo costruttore al mondo) dei 500 Gran premi in Formula 1.

Ga.Bass.