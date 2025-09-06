La corsa gourmet. Cocktail a tema e menu d’autore

Il Gran premio d’Italia accoglie quest’anno un’eccellenza del territorio. È il ristorante Il Circolino di Monza, sotto la guida dello chef Lorenzo Sacchi, a firmare il menu ufficiale della Sala del Governo, lounge Istituzionale dell’Autodromo.

Un incarico prestigioso che porta la cucina monzese al centro di un appuntamento internazionale. Per il Gp 2025 il team de Il Circolino ha sviluppato un menù pensato per raccontare il meglio della cucina italiana nel contesto internazionale della Formula 1. Il menu di oggi prevede: tortelli di spigola e lattuga di mare, salsa iodata allo chardonnay vongole e pomodoro. Di secondo, black cod (merluzzo nero) gratinato al wasabi, avocado, consommè tiepido di prosciutto crudo. A seguire carpaccio di pesca, cioccolato bianco, moscato e verbena. Per domenica: risotto Carnaroli al Grana Padano riserva, aglio nero, cardamomo e salsa al vino rosso; aletta di vitello al tartufo estivo, terrina di patata, asparago e limone. Dessert: biscotto alle spezie, fichi marinati e spuma fredda di zabaione. Prevista un’alternativa vegetariana.

Anche il ristorante Saint Georges Premier, in partnership con All Sport, si riconferma Official Hospitality del Gran Premio di Monza. Il ristorante guidato dal resident chef Giuliano Fusaro sotto la consulenza di chef Roberto Conti, è fresco dell’ingresso nella prestigiosa guida rossa Michelin. Per gli appassionati di Formula Uno propone un pacchetto si servizi, tribune comprese.

E il Derby Bar dell’Hotel de la Ville propone una lista di cocktail d’autore ispirata al mondo delle corse e, in particolare, ai sei circuiti leggendari della Formula 1. Ogni circuito ha ispirato i bartender a creare un cocktail che lo rappresentasse al meglio, utilizzando ingredienti locali.

Come nella F1, i colori degli pneumatici indicano la gradazione di ciascun cocktail (Soft: rosso – Medium: giallo – Hard: grigio): "Un’opportunità unica per un autografo o una foto con i piloti e i protagonisti che amano frequentare gli ambienti dell’hotel, ristorante e cocktail bar".