Gran Premio a Monza invaso dai vip, da Lazza e Clara Soccini a Borghese e Rose Villain: le foto delle celebrità

Monza – La parata dei vip. E dei parà della Folgore. La domenica del Gran premio di Formula 1 è anche questo. Una passerella per personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che qui, nel Tempio della velocità cercano anche un po’ di riflettori. E lo ‘struscio’ nel paddock diventa un vanto, da esibire sui social. r’

Ma c’è pure chi della F1 e del mondo dei motori è un grande appassionato come lo chef Alessandro Borghese, volto noto di Sky che non si perde mai un Gran Premio e che spesso condivide sui suoi canali social la passione per i bolidi. Ma anche il britannico Gordon Ramsey, il noto volto dei programmi televisivi dedicati alla cucina. Presente anche Fabio Rovazzi, il rapper-influencer milanese che ha fatto del suo amore per i motori un marchio di fabbrica, spesso immortalato nel paddock con gli occhi pieni di stupore davanti ai gioielli della meccanica.

Così come noto è il fascino che Lazza subisce davanti al Cavallino. Il rapper milanese, uno dei più quotati del panorama urban italiano e vincitore di Sanremo 2023 con “Cenere”, non nasconde la sua fede ferrarista e ogni anno è ospite fisso nel box della Rossa. E ancora il cantante Alfa (Andrea De Filippi), il giovane talento romano scoperto ad Amici e, e Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano "Diamanti grezzi" che ha conquistato anche il Festival senior. Avvistato anche Stash, cantante e fontman dei The Kolors, in completo di pelle.

Tra le cantanti c’era anche Rose Villain, che ha pubblicato alcune foto insieme alla scuderia Ferrari. Al secolo Rosa Luini è una delle voci più originali della nuova scena urban italiana: nata a Milano, ha conquistato il pubblico dal debutto con Salmo fino ai suoi album Radio Gotham e Radio Sakura.

In pista anche i calciatori del Monza, in testa il capitano Matteo Pessina, centrocampista della Nazionale azzurra e simbolo della rinascita brianzola in Serie A, oltre ad Antonio Candreva, l’esterno ex Inter e Lazio, e Mario Balotelli, l’eterno enfant prodige del calcio italiano tornato a casa dopo le esperienze all’estero.

Richiamo dei motori anche per la leggenda vivente del Motociclismo Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo tra le classi 350 e 500, icona indiscussa delle due ruote che a Monza è sempre di casa.

Tra selfie e autografi, tutti con lo sguardo al cielo per il suggestivo atterraggio sul rettilineo di partenza dei paracadutisti della Folgore con il Tricolore e le bandiere di Formula 1 e Aci. Aspettando il sorvolo delle Frecce Tricolori che chiude l’Inno di Mameli suonato dalla banda dei carabinieri e intonato dal tenore Vittorio Grigolo, prima del via della gara.