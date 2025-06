La campagna anti-abbandono: "I cani non sono rifiuti da gettare"

Siamo in un’era dove è facile stancarsi delle cose, dove gli oggetti hanno vita breve. E certe volte, non ci si stanca solo persino di esseri viventi. Enpa combatte da anni contro questa causa e dà il via alla campagna anti abbandono del 2025. Ogni anno animali di ogni tipo vengono abbandonati, con maggiore frequenza nei mesi estivi, come se fossero rifiuti. C’è chi sceglie di liberare il proprio animale in un ambiente che non gli appartiene, destinandolo a una morte certa, come un coniglio domestico abbandonato in un parco. Chi invece lascia l’animale solo legato a un palo, costretto dentro un trasportino o, nei casi peggiori, in un sacchetto. Poi c’è chi lo lascia in rifugio. Quest’ultima opzione sembrerebbe la migliore, ma ciò non significa che non si tratti comunque di abbandono. Enpa Monza denuncia le ormai numerosissime cessioni al canile rifugio di via San Damiano che sono in costante aumento. I motivi delle cessioni sono vari, da cause economiche a separazioni, da trasferimenti all’estero a difficoltà di gestione, soprattutto di determinate razze di cani come pittbull, amstaff o comunque molossoidi, su cui c’è molta disinformazione e capita che arrivino in rifugio cani aggressivi proprio perché cresciuti in maniera scorretta. "I cani pericolosi sono un vero problema, ovviamente ce ne prendiamo cura ma bloccano i canili. Questo perché devono rimanere in box isolati dagli altri cani e, naturalmente, sono quasi impossibili da mettere in adozione" afferma il presidente di Enpa Giorgio Riva. L’ente si è dunque mobilitato e ha avviato una campagna nazione che ha avuto inizio il 16 giugno e durerà fino al 31 agosto. "Lo hai abbandonato come un rifiuto. Ma non è un oggetto: ha paura, soffre e cerca amore. Abbandonarlo è un crimine. Adottarlo è una responsabilità. Aiutaci a fermare tutto questo. Agisci con Enpa" è il messaggio che accompagna la campagna. Fondamentale sarà il weekend del 5 e del 6 luglio, giornate considerate Antiabbandono. Sabato 5 luglio, in via Italia a Monza, davanti alla chiesa delle Sacramentine, verrà allestito uno stand dove saranno presenti dalle 9.30 alle 18.30 volontari disponibili a dare informazioni. Saranno in vendita gadget a tema animale e, attraverso il loro acquisto, sarà possibile finanziare Enpa. Domenica 6 luglio la giornata anti abbandono proseguirà in via San Damiano 21, al rifugio di Enpa Monza, con la possibilità di visitare i vari settori e di ricevere ulteriori.