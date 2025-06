In giro con Fido. Ecco i nuovi kit per la raccolta

Monza si tinge di verde. Non solo per i suoi parchi, ma anche per una nuova iniziativa che punta a rendere la città più pulita e vivibile. È partita la campagna “Evita che se la prendano con lui”, promossa dal Comune in collaborazione con Impresa Sangalli ed Enpa. L’obiettivo? Sensibilizzare i proprietari di cani sull’importanza di un comportamento responsabile per mantenere marciapiedi, aree verdi e spazi pubblici impeccabili. Il decoro urbano passa da gesti semplici, come raccogliere le deiezioni canine.

Per questo, nelle 24 aree cani di Monza sono stati installati nuovi cestini e distributori di sacchetti gratuiti, accompagnati da cartelli informativi che invitano a un uso consapevole. La campagna non si ferma qui. Sabato, in piazza Roma, in concomitanza con il Village della Monza-Resegone, uno stand dedicato distribuirà 2.500 kit informativi completi di borracce pieghevoli per la pulizia dei marciapiedi. Un gadget pratico e intelligente: ogni borraccia riporta un QR-code che rimanda alla mappa delle aree cani della città. Un modo per unire tecnologia e senso civico, promuovendo la cura del bene comune. Già da venerdì scorso, il sito www.monzapulita.it dedica una sezione specifica (“Pulizia/Deiezioni canine”) con l’elenco aggiornato delle aree cani e la mappa dei punti di raccolta rifiuti. Ma l’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di gestione dei rifiuti urbani, che include il ritiro a domicilio di cartone per le utenze non domestiche, sfalci verdi, rifiuti ingombranti e Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

A.S.