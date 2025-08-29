La biblioteca civica rilancia. Dal 13 settembre sarà aperta anche al sabato pomeriggio

La biblioteca comunale di Seveso sarà di nuovo aperta anche il sabato pomeriggio a partire dal 13 settembre. La biblioteca civica “Villa del Sole” di corso Garibaldi, che anche quest’anno è stata l’unica aperta in Brianza per tutto agosto, torna a riproporre l’apertura del sabato pomeriggio dalle 14 alle 18, che era invece stata sospesa durante l’ultimo mese. Con questa iniziativa, la biblioteca di Seveso amplia complessivamente il servizio offerto ai cittadini ancora più opportunità grazie ai nuovi orari, che prevedono apertura il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, il venerdì solo al mattino dalle 9 alle 12 e il lunedì chiuso.

In occasione del primo sabato di riapertura pomeridiana, i locali della biblioteca cittadina ospiteranno un evento dedicato ai bambini: la lettura animata “W la Squola!”. Si tratta di uno spettacolo di animazione a cura di Equivochi Compagnia Teatrale. Beatrice Marzorati e Paui Galli proporranno ai giovani partecipanti testi di Gianni Rodari, Bernard Friot e Bruno Munari, accompagnati da momenti di recitazione e coinvolgimento. Attraverso storie buffe, personaggi stravaganti e tanta fantasia, i bambini scopriranno che la scuola può essere un luogo magico dove crescere, ridere e imparare. L’iniziativa è dedicata ai più piccoli (dai 5 anni in su). L’appuntamento è in programma a partire dalle 16 con ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.seveso.mb.ut, oppure telefonare al numero 0362.517500.

Ga.Bass.