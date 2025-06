Biblioteca aperta anche di sera dalle 19 alle 23

La biblioteca aprirà anche di sera: dal 23 giugno al 3 luglio, spazio allo studio, al lavoro e alla socialità dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 23. Un’iniziativa pensata in particolare per rispondere ai bisogni di chi, in queste settimane, affronterà la sessione estiva universitaria o gli esami di maturità, ma anche per chi cerca un luogo tranquillo dove lavorare, leggere o incontrarsi con gli amici in un contesto culturale e accogliente. La proposta è arrivata dalla Consulta giovani ed è stata poi accolta dall’amministrazione. "La biblioteca è un luogo di studio, certo, ma anche di incontro e di vita collettiva: aprirla nelle ore serali significa renderla ancora più vicina ai bisogni reali delle persone - commenta il presidente Andrea Brunello -. Questo è solo un primo passo: un esperimento che, se accolto positivamente, potrà diventare in futuro una pratica strutturale". Il nuovo orario verrà testato in via sperimentale, grazie al patto di collaborazione che l’Amministrazione ha sancito con la consulta per consentire l’apertura straordinaria dei locali, insieme alla presenza di un addetto bibliotecario. "Grazie alla spinta dal basso e al desiderio dei nostri ragazzi della consulta, che per primi si sono messi in gioco e a disposizione della comunità - sottolineano gli assessori alle Politiche giovanili Andrea Arosio e alla Cultura Loredana Manzi -. Questa svolta ci permette di favorire le varie esigenze del pubblico, l’aggregazione giovanile, agevolare gli studenti e anche di offrire, a coloro che amano trascorrere parte del tempo libero tra libri e riviste, l’opportunità di usufruire di questa importante e rinomata struttura cittadina". La.La.