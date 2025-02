Incidente a Monza, donna investita da un’auto in via Cavallotti: è gravissima

Monza, 19 Febbraio 2025 - Grave incidente questa mattina a Monza. Una donna di 75 anni è stata investita alle 7 in via Cavallotti.

L'allarme è scattato in codice rosso dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni della donna sono state confermate come gravissime, tanto che la donna è stata presa in carico dall'ambulanza in codice rosso per il trasporto in ospedale.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Monza per la gestione della circolazione sulla trafficata arteria stradale monzese e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, che al momento resta ancora da chiarire.