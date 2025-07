Da Leiter a Sandokan e Carnà passando dalla Liberazione. Le prossime mostre in programma

La Reggia si prepara all’ingresso nel Sistema museale nazionale con una programmazione espositiva di respiro internazionale. Dal 16 maggio il Consorzio ha lanciato una call pubblica per la concessione d’uso del Belvedere e dell’Orangerie, aperta fino al 31 dicembre, per accogliere proposte espositive e culturali e incentivare la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Intanto, la Reggia si gode il presente con una mostra che sta facendo molto parlare di sé. Fino al 27 luglio il Belvedere ospita “Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia“, una retrospettiva raffinata che celebra l’opera del grande fotografo e pittore americano, ancora poco noto in Europa. Curata da Anne Morin, la mostra raccoglie 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti e materiali d’archivio rarissimi. Un successo di critica e pubblico, consacrato anche dalla candidatura ai Lucie Awards 2025 come Photo Museum Exhibition of the Year. Dal 12 settembre al 31 ottobre, sempre al Belvedere, approderà “Le stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943-1945“, promossa dal ministero della Difesa. Una mostra itinerante di grande impatto civile e storico, che ha già toccato Milano, Firenze, Bari e Palermo, e che racconta con immagini, documenti e video, pagine tra le più drammatiche del nostro Novecento.

Dal 10 novembre al 6 gennaio sarà la volta della Biennale Giovani, trampolino di lancio per artisti emergenti, mentre il 2026 si aprirà con la personale di Marco Carnà (6 marzo-3 maggio), l’artista morto a Vimercate nel 2021, promossa da Art Consulting. E non finisce qui. L’Orangerie si prepara ad accogliere due mostre dal respiro internazionale. In concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, arriverà “Le sfide del corpo“ (1 dicembre 2025 - 28 febbraio 2026), curata da Antonio Calbi, oggi alla guida dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi. Un’esplorazione artistica del corpo umano tra sport, bellezza e resistenza. Dal marzo al 30 giugno 2026 “Sandokan, il ritorno della tigre. Profusioni salgariane“, un’avventura immersiva nell’immaginario ottocentesco di Emilio Salgari. Nel frattempo, Reggia Contemporanea continua a occupare il primo e il secondo piano nobile. A.S.