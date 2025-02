Seregno, ruba un’auto e fa due incidenti: era ubriaco e senza patente

Seregno (Monza) - L’altra mattina la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un incidente con fuga, per fortuna senza feriti. Pochi minuti dopo, una seconda richiesta d’intervento per un altro incidente, a poche centinaia di metri: un’auto aveva urtato due vetture in sosta per poi finire contro una cancellata. Dalla targa, gli agenti hanno verificato che si trattava dello stesso veicolo in entrambi gli incidenti. Hanno quindi raggiunto l’abitazione del proprietario, dove sono stati accolti da un uomo seminudo e con profonde ferite al volto, che ha mostrato subito un atteggiamento ostile.

M.N. di 42 anni, residente in provincia di Como, con numerosi precedenti di polizia, era in evidente stato di alterazione psicofisica e ha rifiutato di fornire i documenti d’identità. Ha dichiarato che l’abitazione non era sua, ma di una presunta zia e che l’auto gli era stata prestata da lei. Si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per l’accertamento della presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue. Inoltre, è emerso che la sua patente era sospesa per guida in stato di ebbrezza.

Il giorno seguente, si è presentata la reale proprietaria del veicolo, che ha formalizzato una querela per furto, rivelando che l’uomo non era un parente, bensì un semplice conoscente. La sera precedente aveva sottratto le chiavi della vettura senza il suo consenso. Il 42enne è stato denunciato anche per il reato di furto con sanzioni fino a mille euro.