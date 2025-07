I politici lombardi battono la squadra dei sindaci a Lazzate

Polisportiva Politici Lombardi batte Sindaci di Lombardia per 3-1: la gara si è disputata al Centro sportivo Gianni Brera di Lazzate, promossa nell’ambito della tradizionale Festa dello Sport dalle società calcistiche “gemelle” Ardor Lazzate e Accademia Lazzate.

A capitanare la squadra dei politici lombardi, in campo con la maglia azzurra della Nazionale, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, autore del gol che ha sbloccato la partita: a cercare di contenere le sue giocate è stato Andrea Monti, sindaco di Lazzate e capitano della squadra dei sindaci, scesa in campo con la maglia biancoverde della Dinamo Groane: tra gli undici schierati, diversi rappresentanti dell’istituzione regionale da una parte e numerosi sindaci e assessori in particolare dei Comuni di Como e Monza e Brianza dall’altra.

In campo anche i presidenti delle due società calcistiche locali, Luca Lo Cicero e Ambrogio Galli. Ospite d’onore Antonio Finocchio, presidente dell’associazione “Insieme per Fily” con cui l’Ardor e l’Accademia Lazzate collaborano organizzando iniziative benefiche a favore dei bimbi malati di osteosarcoma.

"A settembre concederemo la rivincita ai sindaci – dice Federico Romani- e nell’occasione organizzeremo un evento benefico in cui coinvolgeremo l’associazione Insieme per Fily".