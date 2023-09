Incidente in bici a Monza, anziano cade e batte la testa: grave in ospedale

Monza, 29 settembre 2023 – Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente in bici avvenuto stamattina, intorno alle 11.18, sul viale di Vedano, a Monza. Il ciclista un uomo di 70 anni ha perso il controllo delle due ruote finendo a terra e procurandosi un forte trauma cranico e ferite a un braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza.

L’anziano è stato portato in codice rosso all’ospedale brianzolo per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se sembra che il ciclista abbia fatto tutto da solo e non ci siano altri veicoli o terzi coinvolti nello schianto.