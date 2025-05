Chamila Dona Wijesuriyauna, chi è la donna scomparsa a Milano: il lavoro in hotel, la famiglia e l’ultima telefonata

Milano, 11 maggio 2205 – Ancora nessuna notizia di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriyauna, 50enne originaria dello Sri Lanka, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì 9 maggio tra Cinisello Balsamo e Milano.

La donna lavora nella caffetteria dell’Hotel Berna di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale, nel capoluogo lombardo, lo stesso davanti al quale, all’alba di sabato, è avvenuta la violenta aggressione in cui un suo collega egiziano, Hani Nasr F.A., è stato accoltellato gravemente.

Il presunto responsabile di quest’ultima aggressione è Emanuele De Maria, 35 anni, detenuto nel carcere di Bollate in seguito a una condanna per omicidio ma che aveva un permesso lavorativo proprio presso la struttura ricettiva. Dopo l’accoltellamento, De Maria è fuggito e risulta ancora irreperibile.

Al momento non c’è nessuna certezza che i due casi siano collegati, ma delle indagini se ne stanno occupando gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri del comando provinciale di Milano. I militari invitano chiunque abbia sue notizie o la veda a telefonare al 112.

Chi è Chamila Dona

Chamila ha 50 anni ed è originaria dello Sri Lanka. È sposata e la coppia ha figlio di 17 anni (nato in Italia), che studia alla scuola internazionale. La famiglia vive in via Gorky, davanti al Parco Nord, a Milano. Il marito, che lavora come cuoco, è arrivato in Italia nel 1996 e sua moglie lo ha raggiunto tre anni dopo col ricongiungimento familiare. I due hanno preso la cittadinanza italiana. Nel 2006, la 50enne ha iniziato a lavorare part time all’Hotel Berna, poi dal 2009 a tempo pieno e a tempo indeterminato. Ha vissuto il passaggio di proprietà, è una delle veterane tra i dipendenti.

L’ultima telefonata con il marito

Marito e figlio hanno denunciato la scomparsa della donna venerdì sera. “Almeno fino alle 14,30 è rimasta a casa insieme a nostro figlio, che stava studiando. Poi a lui ha detto che sarebbe andata in palestra”, ha raccontato il marito. E ancora: “Alle 15.20 l’ho chiamata e mi ha detto che era appena uscita dalla palestra. Poi alle 17.30 ho richiamato due volte, senza mai risposta. Poi sono tornato di nuovo a lavoro. Alle 19.30 mi ha risposto un uomo e io ho riattaccato. Di primo istinto ho pensato di aver sbagliato numero. Al secondo tentativo, ho sentito la stessa voce: ho chiesto spiegazioni. ‘Ho trovato questo cellulare in metropolitana. Puoi venire a prenderlo a Bignami’. Mio figlio era in biblioteca e stava tornando a casa. Lo ha recuperato lui. L’uomo che gliel’ha riconsegnato era un addetto alle pulizie”.

L’incontro con De Maria

Venerdì pomeriggio, Chamila Wijesuriyauna e De Maria si sono incontrati in viale Fulvio Testi. Il 35enne con ogni probabilità, ci è arrivato in metropolitana, violando le prescrizioni sul percorso da fare per recarsi al lavoro (Rho Fiera-Cadorna-Centrale): forse in quel momento ha già deciso che quelle regole non contano più e che in cella non ha intenzione di tornarci, almeno volontariamente.

Quell’incontro, sereno ed evidentemente programmato, rafforza l’ipotesi che i due si frequentassero anche lontano dal Berna: il sospetto da verificare è che da qualche tempo avessero iniziato una relazione, o quantomeno che il trentacinquenne si fosse invaghito della barista dell’albergo.

Sta di fatto che, dopo essersi salutati, De Maria e Chamila si incamminano insieme verso il Parco Nord: non si sa se si fermino nell’area verde (in quelle ore pioveva nella zona) o se raggiungano un appartamento.

Dopo un paio d’ore, però, il detenuto torna da solo e scende le scale del capolinea Bignami della linea lilla, lì dove verrà poi ritrovato il telefono di lei.

E la cinquantenne? Non se ne hanno più notizie da due giorni. eri la zona del Parco Nord è stata passata al setaccio. Senza esito. In parallelo, va avanti la caccia a De Maria: dopo il delitto del 2016, scappò in Nord Europa. Lo trovarono nel 2018 in Germania.