Milano, ancora una bici investita in strada: mamma e figlia di 8 anni travolte da uno scooter

Milano – Ancora un investimento di ciclista in centro a Milano. Qualche minuto dopo le 18, in corso Magenta, vicino all'incrocio con largo D'Ancona, uno scooter condotto da un 35enne si è scontrato con una bicicletta sulla quale viaggiava una 42enne e la sua bambina di 8 anni. Per fortuna, nessuno ha riportato gravi traumi: sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni non preoccupanti.

I rilievi della polizia locale

In corso Magenta sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente, avvenuto vicino a uno spartitraffico, e accertare le responsabilità dell'accaduto. Le indagini dei ghisa cercheranno di ricostruire la dinamica, per capire se i due mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione e quanto possano aver influito i binari del tram che corrono lungo la strada e costeggiano lo spartitraffico.