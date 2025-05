"Test catastrofe superato"

"Incrociamo le dita e facciamo tutti gli scongiuri, ma conoscendo i volontari e alla luce di quanto stiamo vedendo in questi giorni, i brianzoli possono stare tranquilli". Marina Romanò, consigliera provinciale con delega alla Protezione civile, è particolarmente soddisfatta per Prolab 2025. "Archiviata questa edizione si penserà già alla prossima – dice –. È ormai il terzo anno che la Provincia organizza un’esercitazione di questa portata, occasione fondamentale per testare e migliorare continuamente le nostre capacità operative, assicurando una risposta efficace e coordinata in caso di necessità, e ci auguriamo una sempre maggiore partecipazione da parte del territorio. Come Provincia stiamo cercando di fare la nostra parte, non solo sostenendo tutti i gruppi di protezione civile, ma anche pensando sempre più alla sicurezza. Il 26 maggio approveremo il piano di protezione civile provinciale. Siamo la prima provincia della Lombardia a compiere questo passo". Soddisfazione anche da parte di Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza: "Queste esercitazioni sono fondamentali per garantire che i nostri volontari siano sempre pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. Ringrazio tutti i Comuni partecipanti, la cui collaborazione con la Provincia e la Protezione civile è essenziale per la sicurezza del nostro territorio e dei nostri cittadini. I nostri volontari sono animati da tanta passione e sensibilità. Queste esercitazioni sono fondamentali anche per lo spirito di gruppo che permette di operare sempre meglio e di raggiungere risultati sempre più importanti".

G.G.