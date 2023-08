Francesca Quaglia, traduttrice e copywriter freelance di Bologna: chi è la ciclista di 28 anni travolta a Milano

Milano, 29 agosto 2023 – Si chiamava Francesca Quaglia, 28 anni, la ciclista travolta e uccisa stamattina alle 10 da un camion in viale Caldara angolo corso di Porta Romana.

“Traduttrice e copywriter freelance. Traduco dall'inglese e dalle lingue scandinave verso l'italiano", la sua frase di presentazione sul profilo Linkedin. Nata il 4 luglio 1995, originaria di Medicina (provincia di Bologna), Francesca aveva conseguito la laurea triennale all’Università Ca' Foscari di Venezia in Lingue, letterature e linguistica scandinave, per poi specializzarsi in Lingue e letterature scandinave all’Università di Uppsala, in Svezia, e alla Statale di Milano”.

Francesca Quaglia, 28 anni, in una foto dal suo profilo Instagram

I social

Poi l’inizio della carriera da traduttrice alla Cineteca di Bologna e al magazine Mulieris. Come profilo su Instagram aveva scelto come immagine rappresentativa una fotografia in cui leggeva, corredandola con la scritta “Io sono ogni libro scintillante che leggo”. E poi le istantanee delle vacanze al mare e di lei seduta davanti a una casa di legno in Svezia nel giorno del suo ventottesimo compleanno. La scorsa primavera a maggio, aveva promosso un laboratorio di scrittura e lettura condiviso in via Tucidide, al quartiere Ortica.