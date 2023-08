Incidente a Milano, un’altra ciclista travolta: auto si ribalta e fa crollare un palo sulla 43enne in bici. E’ gravissima

Un incidente stradale a Milano ha provocato tre feriti, tra cui una ciclista di 43 anni che sembrerebbe in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina in corso XXII Marzo, nel centro città.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che una Smart sia uscita da una via laterale per immettersi a grande velocità in corso XXII marzo. Ha perso il controllo del veicolo e ribaltandosi ha fatto crollare un palo stradale su una donna che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta.

Il luogo dell'incidente, incorso XXII marzo a Milano (Ansa/Andrea Fasani)

L’auto era guidata da un’anziana di 73 anni e, nel sedile a fianco, era seduto un uomo di 78 anni. La ciclista è rimasta incastrata sotto il palo e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La quarantetreenne, cosciente, è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda.

Le due persone nella Smart sono state estratte dai vigili del fuoco dall’auto e soccorse in codice verde al Policlinico. Sul posto le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi.

La testimone: “L’auto andava forte”

“Ho sentito un botto incredibile, mi sono affacciata dal negozio e ho visto la macchina che volava”, racconta una testimone che lavora in un’attività antistante al luogo dell’incidente.

“L’ho vista cadere, atterrare sul palo e rimanere inclinata, con la ragazza con la bicicletta che si è fatta male. L’auto andava forte. Non sapevo che erano dentro in due. Io ho visto solo la ragazza, mi ha scioccato lei. Era cosciente ma gravemente ferita”.