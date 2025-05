In marcia per difendere gli animali. Torna al Parco “4 passi a 4 zampe“

Una denuncia silenziosa, una manifestazione a due e quattro zampe alla quale per ben 30 edizioni hanno partecipato moltissime persone in compagna dei propri animali. Enpa annuncia la 31° edizione della marcia “4 passi a 4 zampe“, che avrà luogo domenica 18 maggio. Organizzata per la prima volta nel 1994, questa camminata ha resistito per anni grazie a numerosi volontari e appassionati di animali; persino negli anni del Covid, nel 2020 e nel 2021, l’evento si è tenuto lo stesso ma sotto forma di camminata “virtuale“.

Lo scopo della camminata è quello di manifestare pacificamente contro la violenza sugli animali, gli abbandoni estivi e qualunque altra forma di maltrattamento nei confronti di animali, coinvolgendo il maggior numero di persone possibili, inclusi i bambini i quali, proprio perché ancora molto giovani, è importante apprendano fin da subito il rispetto per gli animali. Il ritrovo sarà alle 14 alla Porta di Vedano al Lambro e le iscrizioni per i cani che parteciperanno verranno aperte alle 14.30. La quota di iscrizione è di 10 euro per ogni cane e, una volta consegnata, ogni iscritto avrà diritto a ricevere un gadget a scelta. Ci saranno t-shirt bianche e bandane blu con il logo della marcia, cappellini e confezioni di snack per cani di alta qualità da 400g. La marcia, patrocinata dal Comune di Monza, si terrà lungo i viali alberati del parco e seguirà un percorso ombreggiato di 3k, adatto sia a famiglie con bambini che a disabili. Avrà inizio alle 15.30 e si giungerà alle 16.30 alla Cascina San Fedele. Parteciperanno i carabinieri a cavallo, le Unità cinofile della polizia di Stato e della polizia locale di Monza e la protezione civile. Saranno presenti anche alcuni ospiti del rifugio Enpa di via San Damiano tra cui diversi cani e i due pony shetland Gigio e Castagna. Per garantire sicurezza a seguito del corteo vi saranno un’ambulanza della Croce Verde Lissonese e un automezzo attrezzato con a bordo i veterinari Enpa. Verranno anche effettuate delle soste presso le fontanelle per garantire pause a persone e animali per bere e riposarsi. A fine percorso i partecipanti potranno godersi il meritato ristoro offerto da Enpa dove vi saranno acqua fresca, bevande, snack e dolci. Non potranno mancare anche i biscottini per premiare i cani.

Verrà allestito un banco per ricevere informazioni e acquistare gadget. E per iscriversi all’associazione per l’anno in corso, aderire al progetto “Famiglia a distanza“ e ricevere in regalo l’album di figurine Amici Cucciolotti 2025.