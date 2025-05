Le automobili storiche portano la pappa ai cuccioli

Animali e motori non possono avere niente in comune? CNO (Chevrolet North Owners), Classic Club Italia ed Enpa non la pensano allo stesso modo.

La CNO è un’associazione nata nel 2009 grazie a un gruppo di appassionati di automobili e che, da ormai cinque anni, si occupa di organizzare l’evento benefico “Dream Wheels for Pets“ con l’obiettivo di aiutare Enpa Lombardia grazie alla raccolta di alimenti destinati agli animali in difficoltà. Per questo 2025 l’associazione verrà affiancata dal Classic Club Italia, nato nel 1994 dalla volontà di un gruppo di appassionati di automobili d’epoca con sede a Vigevano.

L’evento benefico si terrà nella giornata di oggi al parco canile di via San Damiano 21 di Enpa Monza e, per l’occasione, la struttura verrà aperta al pubblico.

Cosa prevede l’iniziativa? Al canile rifugio arriveranno diverse automobili americane e storiche che a bordo trasporteranno confezioni di cibo per animali che saranno poi consegnate, attraverso una piccola cerimonia, ad Enpa Monza, che si occuperà successivamente della distribuzione delle donazioni alle altre strutture lombarde che ne hanno bisogno.

Chiunque voglia partecipare all’evento potrà presentarsi al rifugio Enpa dalle 10, ammirare e fotografare le auto, assistere alla cerimonia e partecipare a una visita guidata dai volontari del canile per andare alla scoperta dei diversi reparti e dei moltissimi animali che ogni giorno vengono accuditi da Enpa.

Alle 12, inoltre, verrà offerto un aperitivo completamente vegano per concludere al meglio la giornata. Questo evento è un occasione per grandi e piccini per vivere una giornata serena e in compagnia, scoprendo come funziona il parco canile di Enpa e conoscendo altri appassionati di animali e, naturalmente, di auto d’epoca.

