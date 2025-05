Arcore, 72enne in bici travolta da un camion sulla provinciale: portata in fin di vita al Niguarda di Milano

Arcore (Monza e Brianza), 21 maggio 2025 – Travolta da un camion mentre procedeva in sella alla sua bicicletta sulla provinciale, una donna di 72 anni è stata portata in pronto soccorso in condizioni gravissime, e si teme per la sua vita. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10 e 30 ad Arcore, all’altezza dell’incrocio fra viale Monte Rosa e via San Martino, nelle vicinanze dell’azienda Rovagnati.

Cos’è successo

La dinamica, in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Arcore intervenuta sul luogo dell’incidente, ha avuto come conseguenza la rovinosa caduta sull’asfalto della settantenne, che ha riportato un profondo trauma cranico. Quando sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso la donna era semi incosciente. Sono state avviate tutte le procedure d’emergenza richieste in questo caso, poi viste le condizioni di assoluta gravità, da codice rosso, si è deciso di portare la donna al Niguarda di Milano.

Rosanna Righi, la vittima e il luogo dell'investimento

A Monticello un altro schianto

Si tratta del secondo grave incidente in Brianza che ha come vittima una donna settantenne nel giro di 24 ore. Ieri, martedì 20 maggio, a Monticello Brianza ha perso la vita la 79enne Rosanna Righi, investita da un automobilista sulla provinciale 54. La donna è morta in ospedale a Monza dove era stata ricoverata in prognosi riservata in Terapia intensiva. Rosanna Righi stava attraversando la provinciale, nel tratto di via Virginia Besozzi, non lontano da casa sua.

Al volante dell’auto che l’ha investita, una Fiat Panda, Roberto F. 74 anni di Barzanò, l’impatto era stato devastante: l’anziana era stata sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza, per poi essere scaraventata a terra a metri di distanza. Quando sul posto erano giunti i soccorsi, la donna era in stato incosciente.