Investita da un’auto a Monticello Brianza: Rosanna Righi è morta

Monticello Brianza, 21 maggio 2025 – Rosanna Righi non ce l’ha fatta. La 79enne vedova investita da un automobilista in corsa sulla Sp 54 a Monticello Brianza è morta in ospedale a Monza dove era ricoverata in prognosi riservata in Terapia intensiva.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.20: Rosanna Righi stava attraversando la provinciale, nel tratto di via Virginia Besozzi, non lontano da casa sua.

Al volante dell’auto che l’ha investita, una Fiat Panda, Roberto F. 74 anni di Barzanò, l’impatto era stato devastante: l’anziana era stata sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza, per poi essere scaraventata a terra a metri di distanza. Quando sul posto erano giunti i soccorsi, la donna era in stato incosciente.

Ora l’automobilista residente a Barzano che l’ha investita è indagato per omicidio colposo. L’auto è stata posta sotto sequestro.