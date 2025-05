Giornata nera sulle strade. La Lomellina conta due morti. Entrambi motociclisti

È stato un giovedì di sangue sulle strade della Lomellina e del confinante territorio, sulle quali hanno perso la vita due motociclisti. A Granozzo con Monticello (Novara) ha perso la vita Luigi Ferrarello, 31 anni, residente a Robbio. Era in sella alla sua Kawasaki che si è scontrata con un’auto. Erano le 17. Più o meno alla stessa ora a Gropello lo scooter in sella al quale viaggiava Antonio Sacco, 68 anni, ex-gestore della discoteca Il Boscaccio di Zerbolò si è scontrato con un trattore. L’uomo è deceduto durante il trasporto al policlinico San Matteo di Pavia. Il primo incidente è avvenuto lunga la provinciale 9 in territorio piemontese: Luigi Ferrarello, che avrebbe compiuto 32 anni a settembre, era in sella alla sua Kawasaki 750 che si sarebbe trovata davanti all’improvviso una vettura sbucata da una strada laterale, particolare al vaglio dei carabinieri. Lo scontro è stato violentissimo e il centauro è morto sul colpo. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Novara a disposizione dell’autorità giudizia. Ferrarello lascia i genitori e una sorella.

A Gropello invece potrebbe essere stato un sorpasso, solo un’ipotesi al momento al vaglio degli agenti della polizia locale del centro lomellino, la causa dello scontro dello scooter di Antonio Sacco contro un trattore. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Verde di Vigevano. All’arrivo dei soccorsi l’uomo sembrava cosciente anche se molto agitato, poi all’improvviso è sopraggiunto un arresto cardiocircolatorio. Rianimato sul posto è stato trasferito in ambulanza, con l’ausilio del massaggiatore automatico, al policlinico San Matteo di Pavia in condizioni disperate. All’arrivo all’ospedale del capoluogo i medici ne hanno constatato il decesso.

Umberto Zanichelli