Ilaria Salis per la prima volta senza manette e catene in tribunale. Il giudice rivela l’indirizzo dei domiciliari

Budapest – Per la prima volta libera, senza catene. Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, è arrivata questa mattina in tribunale per la terza udienza del processo a suo carico. È arrivata in taxi assieme ai suoi genitori e – come detto – per la prima volta non verrà portata in aula in manette e con le catene alle caviglie.

Ilaria Salis in tribunale, per la prima volta senza catene

Salis è entrata rapidamente tra giornalisti e il gruppo dei suoi amici, fra i quali anche Zerocalcare, che l'attendevano all'esterno del tribunale. “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato”, ha detto la 39enne prima dell'inizio dell’udienza.

Nel corso dell’udienza il giudice Josef Szos ha rivelato l'indirizzo dove Ilaria Salis sta scontando da ieri i domiciliari. Immediata la protesta del padre Roberto Salis che si è girato verso l'ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendogli che “bisogna fare qualcosa”. "L'indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale', ha detto l'avvocato della difesa Gyorgy Magyar.

L'ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli

La concessione dei domiciliari per Ilaria Salis è "un bel risultato per il quale abbiamo sempre lavorato, rasserena tutta la situazione e le consente di affrontare meglio il processo", ha commentato l'ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli prima dell'inizio della terza udienza del processo. "Abbiamo suggerito ripetutamente alla famiglia di intraprendere questa strada e l'ambasciata appoggerà sicuramente una richiesta di domiciliari in Italia", ha aggiunto.

Salis ha lasciato ieri, dopo oltre 15 mesi di carcerazione, la prigione di massima sicurezza di Gyorskocs Utca di Budapest. La donna è stata trasferita al domicilio, protetto, dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari, col braccialetto elettronico, in attesa della fine del suo processo. Roberto Salis parlando della figlia ha detto: “Ilaria è molto provata, molto pallida, è stata fuori dalla civiltà per 16 mesi. È molto felice di stare con suo padre e sua madre” ma “la sua situazione è ancora molto difficile visto che rischia 24 anni di carcere”. Sempre ieri l’avvocato Mauro Straini, uno dei legali della 39enne brianzola, ha avuto modo di incontrarla dopo la scarcerazione nella casa dove sta trascorrendo i domiciliari. Il legale ha detto di averla trovata “provata ma determinata e combattiva".

Ilaria Salis sarà capolista di Avs nel Nord Ovest per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Dalla sua cella in Ungheria l’attivista monzese aveva ringraziato con una lettera "le persone che in Italia mi hanno supportato in questi lunghi mesi senza rimanere indifferenti di fronte alla sconvolgente storia di cui sono, mio malgrado, protagonista da più di un anno". "I sorrisi che ho trovato ad accogliermi alle udienze mi hanno scaldato il cuore, mi hanno dato grande forza e soprattutto la consapevolezza di non essere sola – scrive Ilaria Salis –. Sono immensamente grata per tutto quello che si sta facendo per me e soprattutto sono fiera del fatto che un Paese come l’Italia si sia mobilitato per ciò che mi sta accadendo". "Mi avete dato grande forza – prosegue – e soprattutto la consapevolezza di non essere sola in questa storia che purtroppo è ancora ben lontana da un epilogo. Davanti a me mesi, forse anni, ancora in questo buco nero in attesa della conclusione del processo. L’unica certezza, in questo momento, è la richiesta della procura: 11 anni di carcere duro".