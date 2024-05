Ilaria Salis, concessi i domiciliari. Potrà uscire dal carcere di Budapest

Monza, 15 maggio 2024 – Ilaria Salis uscirà dal carcere dove è detenuta da sedici mesi per scontare il suo periodo di detenzione preventiva in un altro luogo. È stato accolto oggi, mercoledì 15 maggio, il ricorso presentato dagli avvocati della docente e attivista monzese, presentato al tribunale di seconda istanza ungherese.

Salis, quindi, potrà uscire di cella e andare ai domiciliari a Budapest, rimanendo quindi in Ungheria, dove si sta svolgendo il processo in cui la candidata alle Europee per l’Alleanza Verdi e Sinistra è imputata con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due militanti neonazisti ungheresi.

Legali e familiari dell’insegnante monzese, a partire dal padre Roberto, erano impegnati da tempo nel portare avanti l’istanza di scarcerazione. Salis, infatti, sarebbe stata detenuta in condizioni degradanti, nello spregio dei diritti dovuti ai carcerati.

L’annuncio

La notizia è stata confermata dal governo di Roma. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, infatti, ha annunciato la liberazione di Salis durante il suo intervento al question time della Camera. “Il Tribunale del riesame ungherese ha concesso gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, che potrà dunque scontarli in Ungheria", ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia ai parlamentari.