Ilaria Salis esce dal carcere dopo oltre 15 mesi: ai domiciliari a Budapest col braccialetto elettronico

Dopo oltre 15 mesi di carcerazione, Ilaria Salis è uscita in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocs Utca di Budapest. La donna ed è stata trasferita al domicilio, protetto, dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo. La conferma arriva anche dal padre Roberto.

Il 15 maggio era stato accolto il ricorso presentato dagli avvocati della docente e attivista monzese al tribunale di seconda istanza ungherese. Salis dovrà rimanere in Ungheria, dove si sta svolgendo il processo in cui la candidata alle Europee per l’Alleanza Verdi e Sinistra è imputata con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due militanti neonazisti ungheresi. I domiciliari arrivano dopo oltre un anno di detenzione in condizioni degradanti, nello spregio dei diritti dovuti ai carcerati.

Alla 39enne attivista monzese sono stati accordati gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro. Salis ha lasciato il carcere da un'uscita secondaria per evitare telecamere e giornalisti. Per domani è attesa l'udienza del processo, nel corso della quale sono previste le prime testimonianze relative all'episodio che l’ha portata all’arresto.

L'attivista di Monza, maestra elementare di 39 anni, era stata arrestata l'11 febbraio del 2023 con l'accusa di aver aggredito due militanti che stavano partecipando alle manifestazioni del “Giorno dell'onore”, raduno che ogni anno celebra la resistenza dei militari nazisti tedeschi e dei loro alleati ungheresi durante l'assedio di Budapest. Salis è accusata anche di far parte di un'associazione criminale.

Solo pochi giorni fa il padre di Salis aveva espresso forti preoccupazioni in merito alla sicurezza e all’incolumità della figlia. "Abbiamo dei segnali di problematiche di sicurezza per cui preferiamo che il trasferimento dal carcere non avvenga con grande attenzioni". Aveva detto Roberto Salis dopo la concessione degli arresti domiciliari in Ungheria. "Facciamo un appello alla discrezione da parte dei media, a non presentarsi all'esterno del carcere quando Ilaria uscirà".

Intanto Ilaria Salis sarà capolista di Avs nel Nord Ovest per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Dalla sua cella in Ungheria l’attivista monzese aveva ringrazia con una lettera "le persone che in Italia mi hanno supportato in questi lunghi mesi senza rimanere indifferenti di fronte alla sconvolgente storia di cui sono, mio malgrado, protagonista da più di un anno". "I sorrisi che ho trovato ad accogliermi alle udienze mi hanno scaldato il cuore, mi hanno dato grande forza e soprattutto la consapevolezza di non essere sola – scrive Ilaria Salis –. Sono immensamente grata per tutto quello che si sta facendo per me e soprattutto sono fiera del fatto che un Paese come l’Italia si sia mobilitato per ciò che mi sta accadendo". "Mi avete dato grande forza – prosegue – e soprattutto la consapevolezza di non essere sola in questa storia che purtroppo è ancora ben lontana da un epilogo. Davanti a me mesi, forse anni, ancora in questo buco nero in attesa della conclusione del processo. L’unica certezza, in questo momento, è la richiesta della procura: 11 anni di carcere duro".