Ilaria Salis, le prime parole dopo la candidatura: “I casi come il mio sono frequenti. Chiedo un processo giusto”

Milano, 26 aprile 2024 – La candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno era una notizia nell’aria da prima che venisse confermata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i due co-portavoci di Alleanza Verdi e Sinistra dopo l’iniziale smentita a seguito dell’esclusiva del Foglio. Dopo la conferma della candidatura a metà aprile della monzese, detenuta da oltre un anno in carcere a Budapest, in Ungheria, non era ancora arrivato nessun commento dalla diretta interessata, se non dal padre Roberto, che dall’inizio della vicenda si è esposto pubblicamente a difesa della figlia.

Le parole di Ilaria sono arrivate nel corso di questa mattina, presso la sala stampa di Montecitorio dove Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni insieme a Roberto Salis hanno tenuto una conferenza stampa in merito alla presentazione della candidatura alle elezioni europee, nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra della monzese di 39 anni.

La lettera di Ilaria Salis: “Grazie del supporto e dei sorrisi”

"Ringrazio con tutto il cuore chi mi ha supportato in Italia, i sorrisi che ho trovato ad accogliermi alle udienze mi hanno scaldato il cuore e dato consapevolezza di non essere sola", ha scritto Ilaria Salis in una missiva fatta leggere dal padre Roberto alla sua collaboratrice Anna Pozzali.

"Sono fiera che l'Italia si sia mobilitata per quello che mi sta accadendo. Davanti a me ho ancora mesi, forse anni, in questo buco nero, non voglio sottrarmi a un giusto processo ma difendermi in un procedimento equo. So di non essere un caso unico e ho avuto la fortuna di non essere dimenticata, ma situazioni simili sono sono all'ordine del giorno, per questo ho accettato la candidatura. Voglio trasformare la mia vicenda in qualcosa di costruttivo, per la tutela dei diritti fondamentali", ha concluso la donna che si trova detenuta preventivamente con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di manifestanti di estrema destra durante un raduno neonazista noto come “Giorno dell’onore”.