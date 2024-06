Ilaria Salis, compleanno in famiglia per i 40 anni: “Che gioia rivedere i miei affetti”

Monza – Ilaria Salis compie 40 anni e lo fa da donna libera. Oggi, 17 giugno, è infatti il compleanno dell’insegnante e attivista monzese, neoparlamentare europea eletta nella lista Alleanza Verdi Sinistra.

E proprio l’elezione al Parlamento europeo ha permesso a Salis di tornare libera, nella sua Monza, dopo oltre un anno di carcere preventivo in Ungheria, dove è accusata lesioni aggravate e associazione a delinquere di matrice politica per il presunto pestaggio di un militante di estrema destra a margine di una manifestazione neonazista a Budapest. L’elezione all’Eurocamera ha fatto scattare l’immunità parlamentare.

La sospensione del processo ha fatto venire meno anche la carcerazione preventiva e così sabato scorso Salis è tornata a casa, da dove mancava da 489 giorni. In attesa di insediarsi a Strasburgo, potrà godere dell’affetto dei parenti e degli amici, soprattutto in un giorno speciale come questo. Le persone più care, cui la stessa Ilaria ha dedicato il primo post sui social dopo quello diventato subito virale di lei davanti al cartello stradale ‘Monza’.

“Sono finalmente tornata a casa! È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite – scrive Salis in una foto di gruppo con le facce opportunamente oscurate – Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo e inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura. Sarò all’altezza della grande fiducia che mi avete dato”.

Il messaggio si chiude quindi con un ‘avviso’: “In questo momento la mia comunicazione non sarà scandita da tempi ed esigenze mediatiche. Ci sentiamo a breve!”