Il Villaggio del Movimento. A Meda torna la Festa dello Sport: "Famiglie e giovani protagonisti"

Crescono le società sportive del territorio con i loro campioni, cresce anche la festa: oggi una giornata intera per andare alla scoperta di tutte le discipline che si possono praticare sul territorio cittadino. Una bella novità rispetto alle precedenti edizioni, vista l’ampia partecipazione che è stata rilevata gli anni scorsi e considerato l’entusiasmo delle associazioni medesi.

Festa dello sport, dunque, dalle 10 fino alle 18 nel parco Beretta Molla in via Tre Venezie. Qui è stato allestito il Villaggio del Movimento, area a cielo aperto, animata da decine di discipline sportive da provare liberamente, tornei lampo, sfide divertenti, spettacoli di danza e musica. Un’esperienza pensata per tutti: bambini, ragazzi e famiglie che potranno scoprire nuove passioni e vivere lo sport come momento di inclusione, socialità e divertimento.

"Siamo entusiasti di presentare questa nuova edizione del Villaggio del Movimento - afferma il vicesindaco Stefania Tagliabue, che ha la delega allo Sport -. Dopo il grande successo delle passate edizioni, si estende a un’intera giornata di festa al Parco Beretta Molla, cuore pulsante di questo progetto. Qui famiglie e giovani potranno avvicinarsi a nuove discipline grazie all’impegno delle nostre associazioni sportive".

Ci sarà l’imbarazzo della scelta. Tra sport di squadra e discipline individuali ci sono tante possibilità. La città, inoltre, è famosa per aver contribuito alla crescita di tanti campioni. Nel corso della festa dello sport sarà previsto proprio un momento per la premiazione dei campioni segnalati anche dai cittadini. "Un riconoscimento - conclude il vicesindaco - per chi rappresenta al meglio i valori dello sport del nostro territorio. Questa giornata esprime la nostra volontà di rendere lo sport accessibile a tutti e di continuare a valorizzarlo".

Gualfrido Galimberti