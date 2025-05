Il territorio in vetrina. Parco Valle Lambro protagonista ad Agrinatura

Una riproduzione dei diversi habitat del Parco, in cui calarsi per vivere laboratori e attività dedicate alla natura e alle particolarità del territorio brianzolo. Uno spazio di 1.500 metri quadrati dove trovano posto un ambiente lago, un paesaggio agricolo e un bosco, assieme a sentieri e radure.

E poi mostre, percorsi sensoriali e iniziative dedicate alla biodiversità e all’educazione ambientale, per ogni età e interesse. Il Parco Regionale della Valle del Lambro è protagonista ad Agrinatura, l’evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, della filiera agricola, forestale e zootecnica e alla promozione del turismo rurale, in corso nei padiglioni di Lariofiere a Erba. A legare le diverse attività pensate dal Parco che ha sede a Triuggio è il tema “Biodiversità e fruizione sostenibile“.

La proposta più evidente è la riproduzione dei diversi ambienti dell’area protetta brianzola, con attività gratuite per bambini e adulti e le Guardie ecologiche volontarie pronte a rispondere alle curiosità e a fornire informazioni. Nei diversi angoli trovano spazio le aree protette minori gestite dal Parco Valle Lambro e la mostra fotografica “Bellezze naturali del Parco locale di interesse sovracomunale dei Colli Briantei“. Non manca un ambiente riservato all’Associazione Pecora Brianzola con l’esposizione di alcuni esemplari, mentre in collaborazione con la Casa della Poesia di Monza si potrà scoprire il Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro.

La condotta Slow Food di Lecco-Como proporrà degustazioni di prodotti tipici.

Fabio Luongo