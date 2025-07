Il programma educativo di Rovagnati. A scuola di benessere 50mila ragazzi

Dieci scuole vincitrici sparse per tutta l’Italia, quasi 50mila ragazzi coinvolti: è il bilancio di “Stammi bene” 2025, il programma educativo promosso fra i banchi da Rovagnati. Non solo affari per lo storico salumificio brianzolo, ma anche impegno e in questo caso prevenzione in 2.253 classi della penisola. Tema dell’anno, il benessere che connette persone, comunità, ambiente. La campagna viene portata avanti con il ministero dell’Istruzione. Video lezioni e talent gli strumenti scelti per avvicinare i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie alle scelte virtuose. In cattedra esperti che hanno spiegato i super poteri di un’alimentazione sana e il divulgatore Marco Martinelli, che ha sensibilizzato sullo spreco in cucina. L’argomento è stato trattato da tutti i punti di vista, la psicoterapeuta Lara Pelagotti ha parlato di condivisione, emozioni e supporto a tavola, mentre la nutrizionista Sara Vitiello ha raccontato come fare scelte consapevoli per la propria salute. E il personal trainer Andrea Perico ha affrontato il problema della postura. Anelli della stessa catena. Come sempre la formula è quella del concorso per cui ogni classe ha presentato tre idee e le migliori sono entrate nel Manifesto Stammi bene. Tantissimi i contributi arrivati da tutto il Paese.

"Con questa campagna accompagniamo i giovani in un percorso che li aiuti a prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente – dice il direttore generale Gabriele Rusconi -. Siamo orgogliosi di aver coinvolto tanti studenti e di aver raccolto idee così autentiche e concrete sul benessere. L’iniziativa riflette il nostro impegno quotidiano per una responsabilità sociale che metta al centro le persone". A ognuna delle 10 classi vincitrici sono andati 500 euro per l’acquisto di materiale didattico, ai docenti tre computer portatili estratti a sorte. Per le elementari sono saliti sul podio gli istituti Figlie di Gesù (Massa Carrara); Giovanni Agnelli-Riolo (Lodi); Don G. Bosco (Ascoli Piceno); Fraz. Sant’Antonio (Piacenza); Baratili S. Pietro (Oristano). Per le medie Zagari-Milone (Palmi-Reggio Calabria); Don Milani (Potenza); Serena-Pacelli (Altamura-Bari); Pianciani-Manzoni (Spoleto-Perugia), Vr N.5 Quartiere Santa Lucia (Verona).

Barbara Calderola