Il Magic Movie abbandonato una ferita ancora aperta

Sono tanti i progetti attesi da anni dai cittadini. Guardando al futuro della città, uno degli interventi più significativi riguarda l’area Multiplex, ex cinema multisala in totale abbandono dal 2006, che all’epoca contava 15 sale e spazi commerciali per una superficie di circa 25mila metri quadrati più un parcheggio da circa 37mila metri quadri. La struttura, oggi completamente abbattuta, fa parte del Parco Grubria e sarà oggetto di una importante riqualificazione. Si tratta di una zona di grande estensione e valore strategico, sulla quale si stanno valutando progetti orientati all’ambiente e alla sostenibilità. Tra le ipotesi allo studio vi è la realizzazione di vasche di laminazione, fondamentali per gestire in modo efficace gli eventi meteorologici estremi e contenere il rischio idraulico. Allo stesso tempo, il Comune intende valorizzare il carattere naturale dell’area con la creazione di percorsi ciclabili e pedonali, favorendo la mobilità dolce e il collegamento con altre zone della città e del parco. Un altro importante obiettivo riguarda la riqualificazione dell’area ex Ravizza, ormai ferma da circa vent’anni, il polo industriale che negli anni Cinquanta ospitava una industria farmaceutica, oggi capannoni abbandonati. L’intenzione è quella di portare finalmente a compimento il processo di recupero attraverso un progetto che veda la collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di realizzare spazi utili alle associazioni del territorio e dare nuova vita a un’area rimasta per troppo tempo inutilizzata.

V.T.