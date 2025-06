A Valgreghentino il Festival della speranza con l’arcivescovo Delpini

Un pomeriggio e una serata dedicati alla speranza. Quest’oggi a Lecco, dalle 17 alle 23, si svolge il Festival della Speranza, una rassegna dal titolo “Chiamati a guardare in alto“ ricca di iniziative, pensata da e per i giovani della diocesi di Milano. Il momento culminante è la consegna del “mandato“ per mano dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini ai giovani che si recheranno al Giubileo dei giovani a Roma dal 28 luglio al 3 agosto o partiranno per esperienze di volontariato e missione, in Italia e all’estero. La consegna, alle 21, da una Lucia, la tipica imbarcazione del lago di Como, attorniata da altre Lucie con a bordo i vicari episcopali e alcuni dei giovani prossimo alla partenza. Sono inoltre in programma in centro e sul lungolago testimonianze, momenti di preghiera, animazioni musicali, workshop, mostre e street sport. Tra i testimoni, alle 18, anche don Claudio Burgio e i ragazzi di Kayros, l’associazione che accoglie adolescenti e giovani in difficoltà, e poi verso le 19 don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, Ong che si occupa del salvataggio dei migranti in mare, e i giovani delle Acli, di Sant’Egidio e di Libera. D.D.S.