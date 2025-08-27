Gualtieri, che colpo. Successo a Ospitaletto Mantovano

Matteo Jacopo Gualtieri (foto) ha colto la prima vittoria su strada a Ospitaletto Mantovano, dove si è svolto il Trofeo Cooperativa San Bartolomeo per la categoria degli allievi. Specialista del ciclocross e delle gare di mountain bike con quattro successi all’attivo quest’anno, il giovane monzese dell’Unione Ciclistica Costamasnaga si è agguiudicato la corsa battendo in volata il compagno di fuga Tommaso Belani, portacolori della Società Romanese, con il quale si era sganciato nelle fasi cruciali della competizione svoltasi sulla distanza di 78 chilometri.

Al traguardo, Gualtieri ha fatto valere il suo spunto veloce conquistando con merito l’ambita posta in palio. Con un ritardo di un minuto e 45 secondi, Lorenzo Maestrini (Scuola Ciclismo Mincio Chiese) si è assicurato la terza posizione, mentre il gruppo staccato di oltre 4 minuti è stato regolato da Ludovico Affini, su Federico Rezzaghi e Michele Folegnani. Sempre per la categoria allievi da segnalare il quarto posto di Mattia Dones della Giovani Giussanesi a Bollengo, nel Torinese, dove si è imposto Alessio Missaglia del Gs Alzate Brianza System Cars: decima posizione per Marco Migheli del Vc Sovico-Pool Cantù. Infine, dal Belgio la terza piazza di Andrea Corno (Us Biassono) nell’ultima tappa del Wets Vlaanderen Tour.

Danilo Viganò